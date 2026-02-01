愛知県豊田市のアパートで女性が殺害され部屋が放火された事件で、逮捕された男が交際関係のもつれから犯行に及んだ可能性があることがわかりました。 豊田市の自称・自営業、北島卓容疑者（45）は先月17日、豊田市内のアパートでこの部屋に住む会社員小川晃子さん（42）の首を絞めて殺害した疑いできのう逮捕されました。 北島容疑者は容疑を否認しています。 その後の警察への取材で事件前、北島容疑者