不倫疑惑を否定した歌手兼プロデューサーのMCモンに、今度は睡眠薬ゾルピデムの代理処方疑惑が浮上している。1月30日、韓国メディア『イーデイリー』は、MCモンがマネージャー名義で処方された向精神性医薬品「ゾルピデム」を服用してきたとみられる状況が確認されたと報じた。【写真】「精子は私が…」MCモンと女会長のやりとり？報道によると、MCモンの元マネージャーA氏は、昨年6月10日、芸能事務所One Hundred所属のマネージャ