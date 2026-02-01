EXILEのAKIRA（44）が31日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。TAKAHIRO（41）と殴り合いのケンカをした過去を明かした。2006年にEXILEに加入したAKIRA。「アリーナツアーやって、加入した2年後がドームですね」と振り返った。急激な環境の変化に気持ちが張り詰めていたという。「僕の後にTAKAHIROが入った。同期といえば同期なんですけど、TAKAHIROと自分がやっぱりいろいろなプレッシャーを背負