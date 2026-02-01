ＴＢＳの宇賀神メグアナウンサー（３０）が１日、東京・上野東照宮で行われた「節分祭“黒”福豆まき」に出席。自身の今年の平穏無事とともに、大ファンのでもあるプロ野球・阪神タイガースの躍進を祈願した。今年で３度目の参加となるが、巫女（みこ）の姿でイベントに登壇して「巫女（みこ）の衣装を着させていただくのは３回目なんですけど、毎年やっぱり身が引き締まる思い。みなさまに福をお届けるというのを、心より楽し