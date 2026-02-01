国際ジャーナリストでタレントのモーリー・ロバートソンさんが食道がんのため1月29日午前に死去した。63歳だった。オフィスモーリー公式サイトなどで1日、発表された。モーリーさんは2016年3月にショーンKこと、経営コンサルタントのショーン・マクアドール川上氏の経歴詐称が発覚した時に、注目を集めた。ショーンKは同年4月から始まるフジテレビの平日夜の情報帯番組「ユアタイム〜あなたの時間〜」のキャスターに就任予定だった