言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、ポップカルチャーから学術的な言葉まで幅広くピックアップしました。空欄に特定の2文字を入れると、すべてなじみのある言葉に変わります。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□まる□□きぶん□□め□□みずむヒント：日本が誇るエンタメとは……？答えを見る↓↓↓↓↓正解：あに正解は「あに」でした