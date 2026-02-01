◆別府大分毎日マラソン（1日、大分市高崎山・うみたまご前〜ジェイリーススタジアム、42・195キロ）＝スタート時の気象条件は晴れ、気温10度、湿度44％、北北西の風2・7メートル先頭集団は中間点を1時間3分9秒で通過した。吉田祐也（GMOインターネットグループ）、黒田朝日（青学大）、井上大仁（三菱重工）ら優勝候補の選手は順調にペースを刻んだ。今大会は1キロ2分59秒〜3分のペース設定で、最後までペースを保てば2時間20