◆別府大分毎日マラソン（1日、大分市高崎山・うみたまご前〜ジェイリーススタジアム、42・195キロ）＝スタート時の気象条件は晴れ、気温10度、湿度44％、北北西の風2・7メートル16キロ過ぎで一般参加の有力選手、伊福陽太（住友電工）が転倒するアクシデントがあった。先頭が40人前後の大集団となる中、給水のタイミングで接触して転倒。上半身を強打してしばらく立ち上がれず、係員の手助けを受けて沿道に向かった。伊福は