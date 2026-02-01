テーブルに置かれた?ガラケー?にも注目集まる元サッカー日本代表でタレントの前園真聖(52)＝鹿児島県出身＝が伝えた名選手の近影に反響が寄せられている。「今日のくぼたつ」のコメントとともに披露したのは、サンフレッチェ広島や横浜F・マリノスなどで活躍した元日本代表ストライカー、久保竜彦さん(49)＝福岡県出身＝の姿。参加したスポーツイベントの控室で、後ろ手に椅子に座りリラックスした様子をXで伝えている。久