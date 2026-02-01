◆ソフトバンク春季キャンプ（1日、宮崎）ソフトバンクの周東佑京がキャンプ初日からランチ特打を行い、日曜日のファンを沸かせた？S組が不在の中、選手会長は外れたが、野手では抜群の存在感。「長谷川（打撃）コーチに日曜でお客さんもたくさんいるので（ランチ特打に）行こうと言われました」と柳町達と快音を響かせた。「例年だったら柳田さん、近藤さん、山川さんたちがいて（柵越え連発して）大きな拍手があるじゃな