タレントの大沢あかね（40）が1日、初の美容本「遅咲き肌管理オタク美容に全ぶり」（ワニブックス）の発売記念トークショーを行った。タレント、3児の母として過ごす多忙な日々で確立した美容法を紹介。同書はあす2日の発売を前に重版が決まっており「凄くうれしいです！自分流の美容法が受け入れられたらいいな」と笑顔を見せた。かつては朝の洗顔すら面倒だったというほど美容に無頓着だった大沢。「3人目を生んだ後、