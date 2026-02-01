昨年4月、フランス・ニースで開催され、世界に衝撃を与えた世界初・最大級のAIに特化した国際映画祭「WORLD AI FILM FESTIVAL（WAIFF※読み：ワイフ）」。そのインターナショナル・パートナーとして、3月に日本の京都で開催されることが決定した。会期は3月12日・13日の2日間。会場はロームシアター京都 サウスホールとなる。【画像】公式アンバサダーを務める伊瀬茉莉也とKENTO MORIWAIFFは、元Apple Computer（現 Apple Inc.