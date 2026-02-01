巨人の春季キャンプが1日、宮崎で始まった。ドラフト1位・竹丸和幸投手（23＝鷺宮製作所）はブルペン入りして40球を投げた。社会人時代と同じオールドスタイルで現れた竹丸。チェンジアップなどの変化球も交えながら腕を振り続け「そんな変わらずって感じです。7、8割ぐらいでした」と振り返った。