（資料写真）１日午後０時１０分ごろ、川崎市多摩区生田７丁目の小田急線生田駅で人身事故が発生した。小田急電鉄によると、同線向ケ丘遊園−新百合ケ丘の上下線で運転を見合わせている。再開は午後１時４０分ごろを見込んでいる。