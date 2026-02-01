京都１１Ｒ・シルクロードステークス・Ｇ３・馬トク激走馬＝レイピア昨年の京阪杯では内めから差し込んで４着のタワーオブロンドン産駒。３歳で古馬相手の一戦だったが、中竹和也調教師は「通用する内容だった」と手応えを感じたようだ。２走前の福島・みちのくステークスは１馬身１／４差をつけ逃げ切りＶ。立ち回りの良さ、脚質の自在性が武器だ。１月４日に大山ヒルズから帰厩。陣営は「（馬体が）立派になって帰ってきたし