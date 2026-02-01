巨人の２軍が１日、宮崎でキャンプインした。?未来の大砲?ドラフト６位の藤井健翔内野手（浦和学院）は気合の半袖姿でメニューをこなした。野手陣は午前９時からウェートトレーニングとピラティスなどフィジカルトレーニングから、その後はグラウンドでランニングを行った。午後からはフリー打撃と守備練習を行う。投手陣は午前、ランニングやトレーニングで汗を流した。午後は投内連携やブルペンでの投球練習が予定されている