巨人の駐米スカウトを務めるネイサン・ミンチー氏（５６）とジョージ・アリアス氏（５３）が１日、春季宮崎キャンプを訪問した。ミンチー氏は身長２０３センチの長身右腕として広島、ロッテで活躍しＮＰＢ通算７４勝。巨人でのプレー経験はないが、現在は巨人の外国人獲得に尽力している。アリアス氏はオリックス、阪神を経て２００６年に巨人で１シーズンプレー。右の強打者でＮＰＢ通算１６１本塁打を放った。両氏は新外