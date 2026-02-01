ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴ・大倉忠義が１日、都内で初の著書「アイドル経営者」発売記念会見を行った。アイドルとして約２８年活躍する中、「なにわ男子」など後輩のプロデュースを手掛けている大倉が自らに課す「４５のルール」をまとめた一冊。幼い頃から、焼き鳥店チェーン「鳥貴族」創業者でも知られる父・忠司氏の影響で経営・ビジネス書などに触れていたといい、「父親の本棚の中にたくさん本が並んでいて分からないなり