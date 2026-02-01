阪神の春季宜野座キャンプが１日から始まり、佐藤輝明内野手がファンの視線を独占した。昼過ぎから始まった屋外フリー打撃。１月３０日に総額５億円で契約更改した大砲は、４６スイングで３連発を含む８本のサク越えを放った。シートノックでは三塁の守備に就き、軽快な動きを見せた。体重１００キロ超えでスケールアップしたサトテルが、宜野座のスタンドを沸かせた。