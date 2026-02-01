◆卓球全農杯全日本選手権ダブルスの部最終日（１日・豊田市総合体育館）混合ダブルスで松島輝空、張本美和（木下グループ）組が初優勝を飾った。決勝で坪井勇磨（クローバー歯科）、赤江夏星（日本生命）組を３―０で退けた。１７歳の張本美は既に女子シングルス、ジュニア女子を制しており、これで３冠達成となった。全日本３冠は、２０２３年の早田ひな以来で女子５人目。男女を通じて史上９度目の快挙となった。