◇第74回別府大分毎日マラソン大会(2月1日、大分)別府大分毎日マラソンは1日、30キロを過ぎて吉田祐也選手(GMOインターネットグループ)や黒田朝日選手(青山学院大学)らが先頭を走っています。レースは1キロ3分ほどで展開。大集団が形成され、10キロ通過タイムは30分07秒でした。序盤は転倒のアクシデントが連続。11キロ付近では、海外招待選手で2時間08分35秒の自己ベストを持つアベ・ガシャフン選手(エチオピオア)や15キロ付近の