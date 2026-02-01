猫にひっかかれたり、かまれたりして感染する「猫ひっかき病」について知ってもらおうと、山口大医学部（宇部市）の研究者らが３１日、山口県宇部市立図書館で講演会を開いた。研究者の一人、常岡英弘特命教授は「病気を正しく理解し、対策することで幸せな猫ライフを送ってほしい」と話した。同大によると、猫ひっかき病は、猫にひっかかれるなどしてできた傷口から細菌が入ることで感染し、リンパ節の腫れや発熱などの症状が