プロ雀士でモデルの岡田紗佳（31）が1月31日、自身のインスタグラムを更新。“布面積少なめ”衣装を着た撮影ショットを公開した。【写真】スカートをまくり上げ…岡田紗佳が公開した美脚ショット岡田は「私の初めての4月始まり卓上カレンダーが 3月7日（土）に発売致します」と報告。イベントの開催も発表し、“キワキワ”を攻めた大胆露出の衣装姿と、スカートをまくり上げて美脚をのぞかせた2枚の撮影ショットをアップした。