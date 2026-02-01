こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した渦巻銀河「NGC 7753」。ペガスス座の方向、約2億2000万光年先にあります。明るい中心部分にきつく巻き付けられた渦巻腕（渦状腕）、その1本がまるで触れようとしているかのように、右下にある別の銀河「NGC 7752」へと伸びています。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した銀河「NGC 7753」（左上）と「NGC 7752」（右下）（Credit: ESA/Hubble and NASA, Dark Energy Survey, J.