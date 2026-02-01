テレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」が１日に放送され、元ＴＯＫＩＯの松岡昌宏、博多華丸・大吉の博多大吉がＭＣを務めた。ＭＣ２人が、ゲストとともに居酒屋でお酒とトークを楽しむバラエティー。この日は、元サッカー日本代表・松木安太郎氏をゲストに招いた。松木氏は、現役時代は読売クラブのＤＦとして日本リーグ優勝３度など、数々のタイトルを獲得。日本代表として国際Ａマッチ１２試合出場。１９９