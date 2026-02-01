日本時間2月1日（現地時間1月31日）、シカゴ・ブルズが敵地カセヤ・センターでマイアミ・ヒートと対戦した。この一戦で河村勇輝がブルズの一員として初めてNBAのコートに立ち。11分1秒の出場で2本の3ポイントシュートを含む6得点、3リバウンド2アシスト2スティールをマーク。125－118での勝利に大きく貢献した。 ガード陣に故障者が相次ぐなか、河村の出番は第1クォӦ