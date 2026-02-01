一般社団法人ジャパンバレーボールリーグ（JVL）は1月30日（金）、2月7日（土）、8日（日）に行われるV.LEAGUE MEN（Vリーグ男子）のトヨタサンホークス愛知 vs クボタスピアーズ大阪の会場が変更になったことを発表した。 当初は愛知県みよし市にある三好公園総合体育館での開催を予定していたこの試合だが、衆議院議員総選挙投開票のために会場が変更された。新しく発表されたのは愛知