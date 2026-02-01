ジャーナリストのモーリー・ロバートソンさんが、食道がんのため、死去したことが、公式インスタグラムで公表されました。６３歳でした。 【写真を見る】【 訃報 】モーリー・ロバートソンさん死去６３歳食道がんのため東京大学とハーバード大学に同時合格ジャーナリスト、ラジオパーソナリティー、俳優としても活躍公式インスタグラムでは「モーリー・ロバートソン儀かねてより食道癌療養中でございましたが去