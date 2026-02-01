元HKT48の宇井真白（26）が1日までに、自身のX（旧ツイッター）を更新。昨夏に結婚していたことを報告した。純白ウエディングドレス姿で、ベールの中に金髪男性と顔を寄せ合うツーショットを公開し、「ひとつ歳を重ねた今日、皆さまへご報告です。私事ではございますが、昨年の夏に入籍いたしましたささやかな歩みではありますが、これからも見守っていただけますと幸いです」とつづった。宇井は福岡県出身。12年6月にHKT48の2期