保険問題を理由に代表候補選手の辞退が相次いでいるプエルトリコが大会からの撤退を検討している。同国野球連盟会長のホセ・キレス氏は同国ジャーナリストのジェイ・フォンセカ氏に対して「私たちは競技からのチーム撤退を検討しています」と苦しい胸の内を明かしている。キレス会長は「なぜならプエルトリコが出場するのに、我々のスター選手たちに許可が出ないのが不公平だからです。他の選手たちに不在を補う能力がないわけ