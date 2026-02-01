【モデルプレス＝2026/02/01】モデルの前田典子が1月31日、自身のInstagramを更新。28回目の結婚記念日の夫婦ショットを公開した。【写真】59歳美女モデル、イケメン夫との寄り添いショット◆前田典子、28回目の結婚記念日夫婦ショット公開前田は「1月31日は28回目の結婚記念日」と報告し、「記念日プチ旅行へ」と夫婦で旅行に行ったとコメント。「海を眺めながら朝ごはん」「ゴルフをしてから洲崎神社へお参り」「次の日は安房神