アンジェリーナ1/3のソロプロジェクト・aillyが、2月18日にリリースする6曲入りのEP『ailly』の収録曲より、「ダイナミクス」のMVティザー映像を公開した。また、「ダイナミクス」の楽曲提供をした高橋優が、レギュラー番組『Angie Radio!!〜夢は口に出せば叶う！〜』の2月8日の放送回のゲストとして出演することもあわせて発表された。なお「ダイナミクス」のMV本編は、2月18日20時公開予定となっているのでこちらも楽しみに待っ