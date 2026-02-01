筆者の体験談をご紹介します。子ども時代、決して裕福ではなかった我が家に、時々突然現れる「特別なもの」に胸を躍らせていました。大人になり、その裏にあった、私を楽しませてくれた母の工夫と優しさを知りました。 突然現れる「特別なもの」