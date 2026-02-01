メ～テレ（名古屋テレビ） 現職と新人の2人が立候補している任期満了に伴う岐阜市長選挙の投票がけさから始まりました。 立候補しているのは届け出順にともに無所属で新人の大須賀しづかさん（66）と、3選を目指す現職の柴橋正直さん（46）です。 大須賀さんは、ごみ袋の有料化凍結や医療・介護施設の充実などを訴えています。 柴橋さんは、名鉄岐阜駅周辺のまちづくりなどを通じて持続可能な都市を目指すと訴えて