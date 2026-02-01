カリフォルニア州を拠点に、米国に長期遠征しているミルコ・デムーロ騎手＝栗東・フリー＝は１月３１日（日本時間２月１日）、サンタアニタパーク競馬場で行われたメガヘルツＳ・Ｇ３（芝１６００メートル＝９頭立て）を１番人気のプリンセサモチェ（牝６歳、米・ダグＦオニール厩舎、父ムワリー）で制覇。２番手から進め、首差の接戦をものにした。勝ち時計は１分３１秒６９（良）。同騎手は、これが今年の４勝目。昨年暮れの