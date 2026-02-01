この先一週間の近畿地方は、気温の変動が大きくなるでしょう。5日頃は3月並みになりますが、その後は寒気が流れ込み、7日と8日は厳しい寒さになるでしょう。また、北部や山沿いを中心に大雪になる恐れもあるため、今後の情報に注意をしてください。週間天気予報近畿地方は、明日2日は気圧の谷が通過するため、昼頃からは雨や雪の降る時があるでしょう。局地的に、雷を伴う恐れがあるため、落雷や突風に注意が必要です。その後は、