NECナイメヘン佐野航大が鮮やかなミドルシュート「試合の主役となった」オランダ1部NECナイメヘンのMF佐野航大は現地時間1月31日のエールディビジ第21節AZ戦に先発出場。こぼれ球を左足のダイレクトで合わせる鮮やかなミドルシュートで今季3得点目を記録した。現地メディアから「ワールドクラスのゴール」と称賛を浴びた。その活躍によって移籍の噂も絶えないが、指揮官は残留を熱望している。2-1と1点リードで迎えた後半8分だ