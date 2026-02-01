１月２４日、特設展示スペースで故宮オリジナル商品を選ぶ来場者。（北京＝新華社記者／金良快）【新華社北京2月1日】中国北京市の故宮博物院はこのほど、中国オリンピック委員会の公式パートナーであるスポーツ用品大手の李寧（リーニン）と協力し、故宮オリジナルグッズの展示販売を行う新たな特設スペースを、御花園の扮戯楼に開設した。同博物院がスポーツと結び付けた展示空間を設けるのは、中国代表チームをテーマにした