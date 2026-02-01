◇NBA ブルズ 125-118 ヒート(日本時間1日、カセヤ・センター)NBA・ブルズの河村勇輝選手が今季初出場を果たしました。ベンチスタートした河村選手は、第1クオーター残り2分から投入されてブルズデビューを飾ります。第2クオーターもコートに立つと、残り10分2秒に味方へのアシストを決めました。さらに残り8分40秒では3ポイントシュートを決めて今季初得点をマーク。チームが相手に追い上げられる中での価値ある得点となりました