「日本ハム春季キャンプ」（１日、名護）巨人から現役ドラフトで新加入した菊地が、初日からブルペン入り。フォークなど変化球も含めて４１球を投じ「自主トレから引き続き、どんどん状態は上がっていると思います」と、明るい表情で振り返った。見守った新庄監督から、アドバイスを受ける場面も。人さし指と中指の間隔を狭めた直球の握りを勧められたという。「２本の指の力がバランスよく伝わるというか。全然自分の中でも