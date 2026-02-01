昨年１１月にＢＣクラシックを制したフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作）をたたえ、「フォーエバーヤング関係者優勝記念セレモニー」が１日に東京競馬場で行われ、藤田晋オーナー、矢作芳人調教師、坂井瑠星騎手、ノーザンファーム副代表・吉田俊介氏が出席した。これまで数々のビッグレースで勝利してきた矢作師は、「僕なんかがＢＣクラシックを勝っていいのだろうかと。『本当に勝っちゃうんだ』と不思議な気持ちでし