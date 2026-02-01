「ソフトバンク春季キャンプ」（１日、宮崎）ＷＢＣの侍ジャパンメンバーに選ばれている周東佑京外野手が柳町と２人でランチ特打に臨んで汗を流した。周東は「長谷川（打撃）コーチに『日曜日でお客さんもいっぱい来てくれているから行こう』と指名された」とファンサービスの一環だったと明かした。昨年までの選手会長の肩書は栗原に譲ったものの「クリ（栗原）と一緒に先頭に立ってやっていきたい」とチームを引っ張る構