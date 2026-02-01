保護犬の譲渡会でビビりまくっている子を見ていたら、風が吹いて…？ワンコと飼い主さんの出会いの物語が感動を呼び、投稿は記事執筆時点で33万回を超えて表示され、2万5000件のいいねが寄せられています。 【動画：隅っこで固まり動かない保護犬→突然『風』が吹いて…素敵すぎる物語】 保護犬との出会い Threadsアカウント「nagashima_yuko」に投稿されたのは、1匹のワンコと飼い主さんの心温まる物語です。飼い主さんとワン