前日31日にキャンプ地の宜野座入りした阪神・佐藤輝明外野手（26）がフリー打撃でさっそく本領を見せつけた。44スイングで柵越えは8本。打球がフェンスを越えるたびに、休日を利用して訪れたスタンドのファンから拍手が送られた。先乗り自主トレ組には加わらず、沖縄入りはキャンプイン前日。その後、31日に球団と今季の契約を結んだことを明かしていた。3月に開催される第6回WBCへ向け、本職の三塁に加え、外野での起用に備