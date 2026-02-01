【ワシントン＝阿部真司】米露間で唯一の核軍縮枠組み「新戦略兵器削減条約（新ＳＴＡＲＴ）」の失効が２月５日に迫っている。後継の枠組みが見通せない中、米国は核戦力の増強を示唆し、ロシアも対抗する構えをみせる。条約の歯止めがない核軍拡競争の時代が再来するおそれがある。力による平和新ＳＴＡＲＴは２０１０年、「核なき世界」を掲げたオバマ米大統領（当時）とメドベージェフ露大統領（同）が署名し、１１年に発効