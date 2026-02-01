俳優の小沢仁志（63）が、1日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。“顔が瓜二つ”と言われる有名人と、丁々発止のやり取りを披露した。この日は、元大阪府知事、大阪市長も務めた松井一郎氏（62）がゲスト出演。松井氏は「やっぱり、若い頃からよく映画で見ているから緊張している」と、若干こわばった表情で登場した。すると小沢は「前からみんなに“松井さんと顔そっくり”とか、よく言われるんです」と自己紹介。松井氏