タレントの上原さくらが1月31日、自身のアメブロを更新。歌手 レディー・ガガのライブを訪れたことを報告し、冬のライブ会場で役立つ“裏ワザ”を紹介した。【画像】上原さくら “裏ワザ”を公開「ゴミみたいに見えるけど」上原は「レディガガのライヴに行ってきました」と書き出し、「評判通り素晴らしいライヴで、壮大なミュージカルというか…」「もうなんだかこんな人と同じ時代に生きられて良かったと泣けるくらい感動」