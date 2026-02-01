2030年頃、ETCのセキュリティ規格変更が予定されています。これに伴い、ETC車載器の買い替えが必要となるかもしれません。本記事では、ETCのセキュリティ規格変更の概要や規格変更に伴うETC車載器の買い替えの要否について解説します。 ETCの「旧セキュリティ規格」は最長2030年頃まで使用可能 ETCでは、ユーザーの決済情報を将来にわたって安全に保護するため、セキュリティ規格の変更が予定されています。