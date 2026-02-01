【モデルプレス＝2026/02/01】男女7人組ダンス＆ボーカルグループGENICの増子敦貴が2月1日、都内で卓上カレンダー「増子敦貴カレンダー2026.04-2027.03」（KADOKAWA）の発売記念イベントを開催。以下、囲み取材全文。【写真】26歳イケメン歌手、大人な表情で魅力◆「増子敦貴カレンダー2026.04-2027.03」今作の撮影を手がけたのは、3rd写真集「Liberty」でもタッグを組んだ写真家・熊木優氏。舞台公演で訪れた中国・上海を舞台に、