【モデルプレス＝2026/02/01】男女2人組YouTuber・パパラピーズのじんじんが1月31日、自身のInstagramを更新。「人生最短」だという前髪を公開し、話題を呼んでいる。【写真】じんじん、フィリピン人の美人母親◆じんじん「人生最短」前髪を公開じんじんは「前髪を人生最短にしてしまった」とつづり、動画を公開。「え？」「間違えた」「がたがたやないかい」という言葉とともに、眉毛ギリギリの部分があるなど不揃いな前髪になっ